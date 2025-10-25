Aufatmen in Lostau: 84-jähriger Heimbewohner ist zurück

Der vermisste Mann aus Lostau konnte durch die Hilfe aufmerksamer Bürger gefunden werden.

Von Robert Lilge

Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal konnte der vermisste Mann durch die Hilfe aufmerksamer Bürger gefunden werden. Er soll sich im Garten eines Privathauses in unmittelbarer Nähe seiner Pflegeeinrichtung befunden haben. Die Fahndungsmaßnahmen können daher eingestellt werden.

Erstmeldung vom 25. Oktober um 22.14 Uhr

Lostau - Die Polizei im Landkreis Jerichower Land sucht derzeit nach einem älteren Mann aus Lostau.

Der 84-Jährige wurde zuletzt am Freitagabend in seinem Wohnheim gesehen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land Der 84-jährige ist dort Bewohner eines Altenheims und wurde zuletzt am Freitagabend gegen 18.15 Uhr gesehen. Er benötige zwar keine lebensnotwendigen Medikamente, sei aber desorientiert, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, hofft man nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.