Suchaktion mit Erfolg: Vermisste Seniorin aus Köln wieder da

Einer offiziellen Mitteilung der Polizei hätten Einsatzkräfte die Frau am Samstagabend gegen 20 Uhr wohlbehalten gefunden. Nach einem kurzen Besuch im Krankenhaus sei die 76-Jährige zurück nach Hause gebracht worden.

Die Seniorin ist zurück zu Hause!

Köln - Seit Freitagnachmittag wird in Rath-Heumar eine Seniorin (76) von der Polizei gesucht.

Die Seniorin aus Rath-Heumar konnte am Nikolausabend wieder gefunden werden. © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben der Beamten sei die 76-Jährige gegen 15 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen aber nicht in ihre Wohnung "Am Schauenberg" zurückgekehrt.

Ihrem Ehemann zufolge soll die Seniorin aus Rath-Heumar Probleme mit zeitlicher und räumlicher Orientierung haben.

In der Vergangenheit soll sie meist entlang der Rösrather Straße und des Rather Mauspfades unterwegs gewesen sein.

Die Kölnerin ist rund 1,70 Meter groß, hat graues Haar und trug beim Verlassen der Wohnung einen blauen Anorak.