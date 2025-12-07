Suchaktion mit Erfolg: Vermisste Seniorin aus Köln wieder da
Update, 7. Dezember, 11.29 Uhr: Elisabeth aus Rath-Heumar zurück
Die Seniorin ist zurück zu Hause!
Einer offiziellen Mitteilung der Polizei hätten Einsatzkräfte die Frau am Samstagabend gegen 20 Uhr wohlbehalten gefunden. Nach einem kurzen Besuch im Krankenhaus sei die 76-Jährige zurück nach Hause gebracht worden.
Köln - Seit Freitagnachmittag wird in Rath-Heumar eine Seniorin (76) von der Polizei gesucht.
Nach Angaben der Beamten sei die 76-Jährige gegen 15 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen aber nicht in ihre Wohnung "Am Schauenberg" zurückgekehrt.
Ihrem Ehemann zufolge soll die Seniorin aus Rath-Heumar Probleme mit zeitlicher und räumlicher Orientierung haben.
In der Vergangenheit soll sie meist entlang der Rösrather Straße und des Rather Mauspfades unterwegs gewesen sein.
Die Kölnerin ist rund 1,70 Meter groß, hat graues Haar und trug beim Verlassen der Wohnung einen blauen Anorak.
Sollte Euch die 76-Jährige in Köln Rath-Heumar über den Weg laufen oder ihr Informationen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort nennen können - Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Erstmeldung vom 6. Dezember, 18.32 Uhr, aktualisiert am 7. Dezember, 11.29 Uhr.
