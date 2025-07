Aufatmen in Vermisstenfall: Teenie kehrt nach Hause zurück

Erleichterung im Fall eines in Dessau-Roßlau vermissten Jugendlichen: Wie die Polizei mitteilte, kehrte der Teenager am Dienstagnachmittag selbstständig nach Hause zurück. Die Fahndungsmaßnahmen wurden damit beendet.

Der Vermisste kehrte am Dienstagnachmittag selbst nach Hause zurück. © Montage 123rf/huettenhoelscher ; Polizeirevier Dessau-Roßlau

Nach Angaben der Polizei wurde er zuletzt am Dienstagnachmittag an seiner Wohnanschrift in der Wiener Straße gesehen.

Bisherige Suchmaßnahmen der Behörde blieben erfolglos, weshalb nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit gehofft wird.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Vermisste im Raum Magdeburg aufhalten könnte.