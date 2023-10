Aufatmen in Vermisstenfall: Verschwundene 13-Jährige ist wieder da

Gute Neuigkeiten im Fall der vermissten 13-Jährigen aus Bitterfeld-Wolfen: Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, konnte das Mädchen nach einem Bürgerhinweis gegen 17.30 Uhr in der Stadt festgestellt werden.

Das Mädchen konnte inzwischen wieder aufgefunden werden. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld

Nach Angaben des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hatte der Teenager am Freitag noch am Unterricht in ihrer Schule teilgenommen und kehrte nach Schulschluss gegen 12.50 Uhr nicht nach Hause zurück.

Am Samstag wurde die 13-Jährige dann als vermisst gemeldet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bislang erfolglos, weswegen die Behörde sich an die Bevölkerung wendet.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten können beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 034933010 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de sowie an jede weitere Dienststelle abgegeben werden.

Original-Meldung vom 15. Oktober, 11.45 Uhr. Text aktualisiert um 20.55 Uhr.