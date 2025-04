Er wollte bei Penny einkaufen gehen: Dementer Tourist verschwunden

Die Polizei sucht nach einem 65-jährigen Polen, der zuletzt in Gesundbrunnen gesehen worden ist. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Piotr M. hat in Berlin bei Bekannten im Ortsteil Gesundbrunnen gewohnt und verließ am 7. April gegen 18 Uhr ihre Wohnung in der Soldiner Straße, um im nahe gelegenen Penny einkaufen zu gehen. Seitdem ist der Senior verschwunden.

Aufgrund einer beginnenden Demenz könnte sich der 65-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Zudem kann er sich ausschließlich auf Polnisch verständigen. Auffällig sei sein unsicherer, schwankender Gang.

Ein ortsansässiger Geschäftsinhaber will den Mann am 8. April an einer Bushaltestelle auf Höhe der Wollankstraße 25 gesehen haben, von da an fehlt jede Spur von ihm.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur

Glatze

weißer Dreitagebart

Brille

zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit schwarzer Kapuzenjacke, langer schwarzer Hose, langärmligem blau-kariertem Hemd (siehe Foto) und schwarzer Wollmütze bekleidet

soll eine rote Plastiktüte getragen haben

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann. Wer hat den Berlin-Besucher seit dem 8. April 2025 gesehen?