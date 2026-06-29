Aufatmen nach tagelanger Suche: Vermisste 14-Jährige ist wieder da!

Nach Angaben der Polizei kehrte die Vermisste bereits am Sonntagabend selbstständig zu ihrer Wohnanschrift zurück. Die Fahndung ist damit beendet.

Die Jugendliche ist wieder da! © Montage: animaflorapicsstock/123RF, Polizei Anhalt-Bitterfeld

Kleinwülknitz - Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Seit Freitag fehlt von einer 14-Jährigen aus der Ortschaft Kleinwülknitz jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche am Freitagmorgen ihr Zuhause. Seitdem sei unklar, wo sie sich aufhält.

Die Behörde habe bereits Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Teenagerin.