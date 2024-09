Aus Seniorenheim verschwundene 78-Jährige wieder da: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Zur Sicherheit sei sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Aufatmen in Dessau: Die aus einem Seniorenheim verschwundene 78-Jährige konnte nach einem Zeugenhinweis in der Stadt gefunden werden. Laut Polizei gehe es ihr "den Umständen entsprechend gut".

Dessau-Roßlau - Große Sorge um eine vermisste Rentnerin aus Dessau: Eine 78-Jährige ist am Sonntag aus einem Seniorenheim verschwunden – wer hat sie gesehen?

Die Rentnerin war seit Sonntag spurlos verschwunden, tauchte am Montag glücklicherweise wieder auf. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Carsten Rehder/dpa

Laut einem Polizeisprecher habe die Frau den Seniorenwohnpark in der Wolfgangstraße in der Dessauer Innenstadt am Nachmittag verlassen.

Dorthin kehrte sie jedoch nicht zurück, niemand weiß, wo sie sich seitdem aufhält. Anschließende Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten – von ihr fehlt jede Spur!

Deshalb bittet die Polizei bei der Suche nach der 78-Jährigen die Bevölkerung um ihre Mithilfe.