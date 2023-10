Aus Fachklinik entlassen und verschwunden: Polizei sucht nach 43-jähriger Frau

Die 43-Jährige war aus einer Fachklinik entlassen worden und wenige Tage später verschwunden. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig war die 43-Jährige am 5. Oktober aus der Fachklinik in Wermsdorf entlassen worden. Ab dem 6. Oktober soll sie in Torgau unterwegs gewesen sein, letztmalig hatte man die Frau am 9. Oktober in der Auenpassage in Grimma gesichtet, bevor sich ihre Spur verliert.

"Mögliche Hinwendungsorte befinden sich in Grimma, aber auch in Leipzig. Da die Vermisste gesundheitliche Probleme hat und auf Medikamente angewiesen ist, sucht die Polizeidirektion Leipzig nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach der 43-Jährigen", teilte die Behörde mit.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Alter zwischen 40 und 45 Jahren



circa 1,65 Meter groß und schlank



dunkelblonde, etwas mehr als schulterlange Haare