Aus Heim abgehauen und mit U-Bahn unterwegs: Vermisste in Krankenhaus

Die Polizei suchte seit Montag nach der Vermissten. © TAG24, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 66-Jährige wurde an besagtem Tag gegen 14.45 Uhr als vermisst gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach verließ die Frau zuvor unbemerkt die Tagespflegeeinrichtung "domino world" in der Wiener Straße. Zwei am Folgetag im Görlitzer Park befragte Personen wollen gesehen haben, dass sie in die U3 in Richtung Krumme Lanke eingestiegen ist.

Die Vermisste leidet an starker Demenz und ist daher vermutlich hilf- und orientierungslos. Außerdem ist sie auf die Einnahme starker Medikamente angewiesen.

Die Dame sei Fremden gegenüber offen, ein sinnhaftes Gespräch sei jedoch nicht mit ihr möglich, teilte die Behörde weiter mit. Sie führe zudem weder ein Handy noch einen Ausweis mit sich und könne auch keine Fragen nach ihren Personalien beantworten.

Die Ermittler fragen, wer die Frau seit dem 6. Januar 2025, 14.45 Uhr, gesehen hat. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder sonstige sachdienliche Angaben machen?