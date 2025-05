Aus Jugendeinrichtung verschwunden: 16-Jähriger ist zurück

Alles in Kürze

Eine 34-jährige Augenzeugin erkannte den Vermissten am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Lutherstadt Eisleben. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, war der Schüler mit der Bahn aus Sangerhausen dorthin gereist.



Er wurde von den Beamten wohlbehalten aufgegriffen und in seine Jugendeinrichtung zurückgebracht.