Aus Leipziger Altenheim verschwunden: Rentner wiedergefunden

Laut Polizeiangaben wurde der Vermisste kurz nach Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten in Leipzig gefunden.

Der Mann wurde seit Dienstagnachmittag vermisst. © Montage: Daniel Karmann/dpa; Polizeidirektion Leipzig

Wie Sprecherin Britta Herlemann Mittwochnachmittag mitteilte, wurde er zuletzt am Dienstag gegen 16 Uhr in seiner Pflegeeinrichtung in der Schongauer Straße 41 gesehen.

Ohne Geld und Handy muss sich der Mann auf den Weg gemacht haben - wohin weiß niemand.

"Der Vermisste ist noch gut zu Fuß und fährt regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln", erklärte Herlemann.

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands kann eine Notlage nicht ausgeschlossen werden.

Da die Suche nach dem Senior bisher erfolglos war, richtet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wer mit dem Vermissten Kontakt hatte, ihn gesehen hat oder möglicherweise wissen könnte, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Tel. 0341/30300 zu melden.