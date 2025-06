Aus Senioren-WG in Brandenburg verschwunden: Wer hat Doris K. gesehen?

Alles in Kürze

Die gesuchte Seniorin könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. © 123RF/valentinb90, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Die 82-Jährige wurde an besagtem Tag letztmals gegen 17.30 Uhr in einer Seniorenwohngemeinschaft in Sieversdorf-Hohenofen gesehen, wie die Behörde mitteilte.

Eine groß angelegte Suche per Hubschrauber und mit mehreren Hundestaffeln sowie einer Drohneneinheit der Feuerwehr Neuruppin führte bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Da eine Gefährdung nicht auszuschließen sei, hat die Polizei jetzt ein Foto der Seniorin veröffentlicht.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: