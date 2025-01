Aus Seniorenheim verschwunden: Wo ist Helga D. (87)?

Wer hat Helga D. (87) aus Heyrothsberge gesehen? © Bildmontage: Polizeirevier Jerichower Land, summertime72/123RF

Die vermisste Rentnerin wurde nach Angaben der Polizei zuletzt am 8. Januar gegen 15 Uhr in dem Seniorenheim in Heyrothsberge gesehen.

Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

sehr schlanke Statur

kurzes graues Haar

bekleidet ist sie mit einer für die aktuell kalte Witterung zu dünnen Hose und zu dünnem Pullover

Helga D. ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs und führt einen Laufkäfig für Senioren mit sich. Ohne diesen kann sie nicht lange allein gehen.