Autistische Jugendliche ist wieder da - Polizei ermittelt den Grund für das Verschwinden

Das Mädchen ist wieder wohlbehalten bei ihren Eltern. Die Polizei überzeugte sich von der Tatsache am heutigen Sonntagnachmittag. Die Kripo ermittelt weiterhin zu den Umständen.

Solltet Ihr das Mädchen gesehen haben, wendet Euch bitte an die Polizei in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664–473418 oder wählt den Notruf 110.