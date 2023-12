Bardame seit fast zehn Jahren vermisst! Wo ist Jutta S. (53)?

Jutta S. (damals 53) wird seit 2014 vermisst. Sie hat dieses auffällige Tattoo am Bauch. © Bildmontage: Polizeiinspektion Magdeburg

Am 7. April 2014 wurde die damals 53-jährige Jutta S. zuletzt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie als Bardame in der Bar des Kölner Laufhauses "Das Bordell". Als sie dort am 1. Mai nicht wie gewohnt zu ihrer Schicht auftauchte, wurde sie vermisst gemeldet.

Sie könnte sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Köln oder in ihrer Heimat Thale (Sachsen-Anhalt) aufgehalten haben.

Bisher gab es nur wenige Anhaltspunkte über Jutta S.' Verschwinden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, konnte aber inzwischen ermittelt werden, dass sie 2014 offenbar eine Beziehung zu einem Mann namens "Knut" oder "Kurt" geführt haben könnte.

Der Mann stammte aus dem Raum Düsseldorf, soll sich aber regelmäßig geschäftlich in Köln aufgehalten und sich auch dort mit der 53-Jährigen getroffen haben.

Außerdem ist bekannt, dass die Vermisste immer mit dem Zug von Thale nach Köln gereist war - erst mit einem Regionalzug nach Magdeburg und dann weiter mit dem IC nach Köln.