Befindet er sich in einer "hilflosen Lage"? 15-Jähriger vermisst

Die Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe. © Soeren Stache/dpa

Zuletzt wurde der Teenager am Mittwochnachmittag (14. August) gegen 17 Uhr auf dem Schulgelände in der Straße "Am Papenholz" in Sehnde gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte meldeten die Eltern des Jungen diesen bereits am 15. August gegen 00.45 Uhr als vermisst, da dieser nach dem Fußballtraining nicht wie üblich um 21 Uhr nach Hause gekommen war.

Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass der 15-Jährige schon seit längerer Zeit das Fußballtraining gar nicht mehr besucht hatte.

Befragungen bezüglich Alis Aufenthaltsort verliefen bis jetzt erfolglos. Es gebe derzeit keine Hinweise, wo der Junge sich aufhalten könnte.