Polizei findet vermisste Demenzkranke (75) nach 33 Stunden Suche: "Unterkühlt, aber ansprechbar"

Wie die Polizei am Donnerstag ergänzend mitteilte, konnte die Vermisste am späten Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr im Bereich einer Gartenanlage in der Hafenstraße in Burg von Beamten aufgefunden werden.

Sie sei unterkühlt, aber ansprechbar gewesen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.