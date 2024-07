Chemnitz: Vermisster wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, wurde der Vermisste durch Polizeikräfte im Stadtgebiet angetroffen und nach einer kurzen medizinischen Begutachtung an Angehörige übergeben.

Wo ist Serhii (20) aus Chemnitz? Der junge Mann wird seit zwei Tagen vermisst. © 123rf/fotohenk, Polizei

Serhii (20) wurde zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen. In den frühen Mittwochabendstunden alarmierten besorgte Angehörige die Polizei, weil der 20-Jährige noch immer nicht in die Wohnung der Eltern im Stadtteil Hutholz zurückgekehrt war.

Schnell begannen die Beamten damit, verschiedene Anlaufstellen des jungen Mannes zu überprüfen - doch die Suche verlief bislang ergebnislos. Der 20-Jährige bleibt verschwunden.

So wird der junge Mann beschrieben:



etwa 1,87 Meter groß

schlank

schwarzes, kurzes Haar - zum Igelschnitt frisiert

trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Calvin Klein" und eine kurze, graue Hose

hatte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Beunruhigend: Die schwarze Umhängetasche wurde in der Nacht zu Mittwoch am Falkeplatz in Chemnitz gefunden und von Passanten abgegeben. Von dem 20-Jährigen fehlte allerdings jede Spur.