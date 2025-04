Dementer Senior an Ostern verschwunden: Wo ist Eberhard P. aus Cottbus?

Cottbus - Die Polizei Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 77-Jährigen, der am Osterwochenende in Cottbus verschwunden ist.

Die Polizei sucht seit dem vergangenen Samstag nach einem 77-Jährigen, der aus einem Pflegeheim in Cottbus verschwunden ist. © 123RF/lensw0rld, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde Eberhard P. zuletzt am Nachmittag des 19. April gesehen, als er das Pflegeheim in der Clara-Zetkin-Straße verließ.

Seitdem fehlt von dem Senior jede Spur. Da er unter Demenz leidet, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die bisherigen Maßnahmen der Polizei haben keinen Erfolg gebracht. Auch ein Polizeihund konnte die Fährte des Mannes nicht aufnehmen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

schlank

kurze graue Haare

war bei seinem Verschwinden mit Jogginghose, Pullover und Hauslatschen bekleidet

Die Ermittler fragen, wer den 77-Jährigen seit Samstagnachmittag gesehen hat. Wer kann Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?