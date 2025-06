Dementer und auf Hilfe angewiesener Mann aus Pflegeheim wieder aufgetaucht

Die Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 31. Mai gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau per Telefon unter 030/4664173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen.