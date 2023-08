Demenzkranke 72-Jährige war verschwunden: Jetzt ist Dorothea D. wieder da

Sie konnte wohlbehalten an ihre Familie übergeben werden.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Seniorin am Donnerstagvormittag nach einem Hinweis auf einem Parkplatz an der B4 zwischen Melbeck und Lüneburg angetroffen werden.

Lüneburg - Seit Dienstag ist die 72-jährige Dorothea D. aus Lüneburg verschwunden. Die Frau ist an Demenz erkrankt und deshalb orientierungslos. Wer hat sie gesehen?

Die 72-jährige Dorothea D. wurde mehrere Tage vermisst. Am Donnerstagvormittag wurde die Seniorin nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten aufgefunden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, sei die 72-Jährige aus Embsen im Landkreis Lüneburg seit einem Einkaufsbummel am Dienstag verschwunden.

Gemeinsam mit ihrer Tochter sei sie zuletzt zwischen 11 und 11.30 Uhr in einem Geschäft in der Glockenstraße gewesen. Die Seniorin habe eine Toilette aufsuchen wollen, woraufhin sie in unbekannte Richtung verschwunden sei, heißt es.

Dorothea D. verfüge weder über Bargeld noch über ein Handy. Sie leide unter Demenz, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie vermutlich orientierungslos zu Fuß unterwegs ist.

Selbst die intensive Suche mit Spürhunden und Hubschraubern durch die Polizei zwischen Lüneburg und Embsen und weitere Ermittlungen der Beamten führten bislang ins Nichts.



Wer die Frau gesehen hat oder weiß, wo sie sich aktuell befindet, wird gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg telefonisch unter 04131 8306 2215 zu melden.

Erstmeldung: 16. August, 16.23 Uhr. Aktualisiert: 17. August, 10.08 Uhr