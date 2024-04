Wo ist Arian (6)? Suche wird nach Großeinsatz mit weniger Kräften fortgesetzt

Bremervörde - Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchten rund 1200 Einsatzkräfte am Sonntag unter anderem mit einer Menschenkette nach dem vermissten Arian. Am heutigen Montag soll die Suche nach dem Sechsjährigen fortgesetzt werden.

Mit dem Einbruch der Dunkelheit wurde am Sonntagabend die Menschenkette beendet. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Die am Sonntag großangelegte Menschenkette aus 800 Personen durchsuchte eine rund 15 Quadratkilometer große Fläche und war länger unterwegs als erwartet, teilte die Polizei mit.

Grund dafür waren den Angaben nach das unwegsame Gelände und die Notwendigkeit, mehrfach Suchgruppen innerhalb der Kette durch Reservekräfte herauslösen zu müssen.

Erst mit dem Einbruch der Dunkelheit wurde die Menschenkette am Sonntag beendet.

Die Ergebnisse der Suche sollten noch in der Nacht ausgewertet werden, "sodass am Montagmorgen gezielt weiteren möglichen Ermittlungsansätzen nachgegangen werden kann", so die Polizei weiter.

Wegen der gestrigen beschwerlichen Suche werde ein Großteil der Kräfte nun "in Ruhe gehen", Teilkräfte sollen aber weiterhin im Dienst bleiben.