Der Fall Kezhia (19): Tatverdächtiger wird untersucht, doch wo ist ihre Leiche?

Die Suche laufe, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal, Thomas Kramer, am Freitag. Am Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass gegen einen 42-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt wird.

Laut Kramer gibt es bislang keinen Haftantrag. Dafür müsse aufgrund der Ermittlungsergebnisse eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür vorliegen, dass der Beschuldigte auch tatsächlich der Täter ist. Das sei in dem Fall bislang nicht bejaht worden. Weitere Details würden nicht preisgegeben, die Ermittlungen sollen nicht gefährdet werden.

Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am Samstag, dem 4. März, letztmalig in Klötze gesehen worden sein. Die junge Frau ist 1,55 Meter groß, trägt braune Haare und eine Brille.