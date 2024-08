Deutscher Familienvater verschwindet spurlos auf Korsika!

Korsika (Frankreich) - Der Urlaub auf der französischen Insel Korsika endet für eine Familie aus dem nordrhein-westfälischen Münster in einer Tragödie! Seit fast zwei Wochen wird nach einem spurlos verschwunden Vater gesucht.

Mit dieser Vermisstenanzeige fahndet die französische Polizei nach dem Münsteraner. © Screenshot/Facebook,Gendarmerie de Corse

Uwe Köhpcke wollte am 1. August in der Region Quenza nahe dem Fiumicelli-Fluss Wandern gehen - kam jedoch nicht mehr zurück. Seitdem fehlt von dem 43-Jährigen jede Spur.

"Bereits am Vortag hatte die Familie denselben Wanderweg erkundet, war jedoch an einem bekannten felsigen Hindernis, das für diese natürlichen Becken typisch ist, gescheitert", heißt es nach Angaben der Bild in einer Mitteilung der Angehörigen.

Etwa 200 Meter vom Pont de Fiumicelli entfernt wurde ein Hyundai mit Münsteraner Kennzeichen entdeckt - offenbar das Auto des Vermissten. Der Familienvater selbst konnte nicht gefunden werden.

Großangelegte Suchaktionen wurden eingeleitet! Die französische Polizei, Bergwacht und Feuerwehr fahnden intensiv nach dem 1,87 Meter großen Mann - und das unter anderem mit Hubschraubern, Personenspürhunden und Drohnen. Bisher allerdings vergebens: "Wir haben bisher keine Spuren des Mannes gefunden", teilt die Gendarmerie mit.