Die unermüdliche Suche nach Arian (6): Polizei meldet mögliche Spur

Der sechsjährige Arian wird seit mehreren Nächten vermisst. Die Suche läuft auch am Donnerstag auf Hochtouren. © Polizeiinspektion Rotenburg

Luftballons, Süßigkeiten, Hubschrauber, Hunde, Sonarboote, Drohnen - all das soll helfen, den sechsjährigen Jungen, der nun seit bereits drei eiskalten Nächten verschwunden und mutmaßlich ganz alleine unterwegs ist, zu finden.

Auch in der Nacht zu Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt - und sie dauert weiter an.

Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte, soll es inzwischen eine mögliche Spur zu dem Jungen geben.

"Wir haben gestern im Verlauf des Abends Fußspuren gefunden, die zu Arian gehören könnten", so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. "Daraus ergibt sich eine mögliche Richtung, in die Arian unterwegs sein könnte. Die Hunde haben eine Fährte aufgenommen."

Laut Angaben führe sie entlang des Flusses Oste in nördliche Richtung. Der vermisste Junge möge Wasser. Deshalb sei es nicht unwahrscheinlich, dass er am Fluss entlang gelaufen sei. In der Nähe liegt außerdem ein Tümpel, den Polizeitaucher am Donnerstag begannen abzusuchen, erklärte der Sprecher.

Am frühen Donnerstagmorgen hatte die Polizei Rotenburg-Wümme auf Nachfrage von TAG24 zunächst noch keinen Erfolg vermeldet.



Die unzähligen Einsatzkräfte, die unermüdlich nach dem Jungen suchen und nicht aufgeben, sind also weiterhin besonders in einem Waldgebiet nahe dem Wohnhaus des verschwundenen Kindes unterwegs. Auf Wunsch der Eltern hatte die Feuerwehr am Mittwoch Luftballons und Süßigkeiten an einem an seinem Zuhause angrenzenden Waldgebiet aufgehängt.

Nach wie vor wird Adrian dort vermutet.