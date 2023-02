Dirk Brünker seit Dezember vermisst: FCM-Spieler-Familie veröffentlicht neue Details

Mit Suchtrupps der Polizei sowie per Öffentlichkeitsfahndung wurde über Weihnachten nach ihm gesucht. Die Familie von FCM -Mittelstürmer Kai Brünker ist in ständiger Sorge.

Am 23. Dezember verließ Dirk Brünker sein Wohnhaus, um in einer nahegelegenen Kneipe ein Bierchen zu trinken. Wenig später verließ er die Bar und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Dank Sicherheitskameras und Zeugenaussagen konnte Dirk Brünkers Weg vor seinem Verschwinden rekonstruiert werden. © Screenshot/Instagram/findet.dirk.bruenker

Polizei und Familie des Vermissten konnten außerdem den genauen Weg rekonstruieren, den Brünker kurz vor seinem Verschwinden in Villingen gegangen sein soll: Gegen 19 Uhr besuchte er kurz die Commerzbank, bevor er in kurzer Zeit jeweils ein Bier in den Lokalen "Rebstock", "Ratzennest" und "Gasthaus Ott" zu sich nahm. Das "Ott" soll er dann gegen 20.25 Uhr verlassen haben.



Obwohl sein Wohnhaus von dort nur etwa 500 Meter entfernt ist, kam er dort nie an. Danach ist sein Aufenthalt unklar. Ist er zurück in die Innenstadt gelaufen? Ist er in ein Auto gestiegen? Oder ist er doch, wie ursprünglich vermutet, in den Fluss gestürzt?

Erst vor Kurzem gingen die Einsatzkräfte einer neuen Spur nach: Dirk Brünker könnte mit dem Zug nach Grüningen gefahren sein. Die Suchmaßnahmen blieben damals ohne Erfolg.

In dem bisher letzten Instagram-Beitrag erklärten Brünkers Angehörige zwar, dass die Handy-Daten in diese Richtung deuteten, allerdings seien die Auswertungen nicht 100 Prozent akkurat. Außerdem wird angemerkt, dass Dirk Brünker oder seine Familie keinerlei Bezug zu Grüningen hätten, Taxifahrer und Zugführer sich sicher seien, Dirk Brünker nicht an Bord gesehen zu haben, und der Vermisste außerdem kaum Geld bei sich trug.

Obwohl der 61-Jährige seit fast zwei Monaten als verschwunden gilt, gibt seine Familie die Hoffnung nicht auf und bittet immer wieder um Mithilfe potenzieller Zeugen. Habt Ihr Infos? Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden von Dirk Brünker haben, können sich bei den Ermittlern unter 0741/4770 oder 07721/6010 melden.