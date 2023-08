Entwarnung beim Wacken Open Air: Vermisster Besucher gefunden!

Das teilte die Polizei am Nachmittag mit und gab damit Entwarnung in dem Fall. Der Mann befinde sich nun wieder bei seinen Angehörigen, hieß es. Weitere Hintergründe teilten die Beamten nicht mit.

Der seit Dienstag vermisste 55-jährige Festivalbesucher konnte am Donnerstag wohlbehalten im Bereich der Ortschaft Neuenbrook und damit rund 20 Kilometer vom eigentlichen Festivalgelände entfernt angetroffen werden.

Wacken - Die Polizei in Schleswig-Holstein bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem 55-jährigen Mann, der zuletzt auf dem Wacken Open Air (W:O:A) gesehen wurde.

Die Polizei hatte ein Foto des vermissten Mannes veröffentlicht. © Polizei Schleswig-Holstein

Der Mann werde bereits seit Dienstagnachmittag vermisst, teilte die Polizei in einer Mitteilung am Mittwochabend mit. Zuletzt gesehen wurde er am Abend gegen 19.20 Uhr auf dem Campingplatz X des Heavy-Metal-Festivals.

Wegen einer Krankheit sei der Mann vermutlich desorientiert, hieß es im Bericht der Polizei weiter.

Der Vermisste habe eine normale Statur, sei etwa 1,75 Meter groß und wiege rund 80 Kilogramm.

Er sei bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt, einer grauen kurzen Hose, grünen Gummistiefeln und er trage eine viereckige Brille.

Am linken Handgelenk trage der 55-Jährige außerdem eine Uhr. Auf dem rechten Schulterblatt des Vermissten befinde sich eine selbstgezeichnete Tätowierung.