Er braucht dringend Medikamente: Wo ist Johannes T. (83) aus Halle?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Ein 83-jähriger Rentner wird seit Mittwoch vermisst – wer hat den Mann gesehen?

Johannes T. (83) wird seit Mittwochvormittag vermisst – wer hat den Rentner gesehen? © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale), Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Donnerstagabend mitteilte, wurde Johannes T. am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr zuletzt in der nördlichen Neustadt gesehen.

Der Vermisste sei gesundheitlich stark beeinträchtigt und daher dringend auf Medikamente angewiesen.

Er soll zu Fuß unterwegs sein.

Die Polizei sucht mit folgender Beschreibung nach Johannes T.:

normale Statur



circa 1,75 Meter groß



kurze graue Haare



Brillenträger



war vor seinem Verschwinden mit einer blauroten Jogginghose und braunen Schuhen bekleidet



Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?