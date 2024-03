Er galt über einen Monat als vermisst: 34-jähriger Leipziger ist wieder da!

Große Erleichterung in Leipzig: Nachdem die Polizei wochenlang nach einem 34-Jährigen gesucht hatte, wurde der Mann nun wohlbehalten in der Messestadt aufgefunden.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Dienstag mitteilte, sei es eine Arbeitskollegin des Vermissten gewesen, die sich am Montagabend aus Sorge an die Behörde wandte.

Demnach sei der 34-Jährige bis einschließlich 12. Januar in dem Unternehmen krankgemeldet gewesen, in dem beide beschäftigt sind. Der letzte elektronische Kontakt habe aber bereits am 22. Dezember letzten Jahres stattgefunden.

Die Beamten stellten Ermittlungen im Umfeld des Mannes an – bislang jedoch ohne Erfolg. Sein Aufenthaltsort sei weiterhin unbekannt.

