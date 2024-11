Er ist gesundheitlich gefährdet: Wer hat Dominik aus Schulzendorf gesehen?

Der 26-Jährige wurde zuletzt am gestrigen Montag gegen 15 Uhr bei seinem Zuhause gesehen, teilten die Beamten mit.

Bitte wendet Euch an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen (Köpenicker Straße 26, 15711 Königs Wusterhausen; 03375-2700) oder jede andere Polizeidienststelle. Nutzt auch das Bürgerportal der Polizei im Internet oder die Polizeiadressen in sozialen Medien wie X (ehemals Twitter), Facebook und Instagram.