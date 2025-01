Er ist seit Tagen verschwunden: Polizei bittet bei Suche nach Teenager um Hilfe

Der 14-jährige Armando-Ezel aus Hamburg wird bereits seit dem vergangenen Montag vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten am heutigen Donnerstag mitteilten, lebt der Jugendliche seit Kurzem in einer Wohngruppe in der Sülldorfer Landstraße (Iserbrook). Diese hat er am Montag gegen 13 Uhr in unbekannte Richtung verlassen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Dafür veröffentlichten die Beamten ein Bild des Teenagers. Er ist etwa 1,50 bis 1,55 Meter groß, hat kurze, schwarze, lockige Haare, trägt einen grauen Kapuzenpullover und vermutlich blaue Jeans.