Er kam von seiner Radtour nicht zurück: Vermisster aufgetaucht

Am Montagmorgen ist der Vermisste eigenständig zu einer Wohnanschrift zurückgekehrt und sei laut Polizeiangaben "wohlauf".

Köthen (Anhalt) - Am Sonntagvormittag fuhr ein 60-Jähriger aus Köthen mit seinem schwarzen E-Bike weg und kam nicht wieder zurück. Wer hat ihn gesehen?

Gegen 10 Uhr begann er seine Tour von zu Hause aus, informierte die Polizei.

Da er gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen ist, sei die Situation ernst.

Da die Polizei den 60-Jährigen bisher nicht auffinden konnte, wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit.

Haltet die Augen offen! Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von ihm hat, kann sich bei dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Tel. 03496/4260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de wenden.

Darüber hinaus könnt Ihr auch einfach zu jeder anderen Dienststelle gehen.