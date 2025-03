Er kam von seiner Radtour nicht zurück: Wer hat den hilfebedürftigen Mario P. gesehen?

Köthen (Anhalt) - Am Sonntagvormittag fuhr der 60-jährige Mario P. aus Köthen mit seinem schwarzen E-Bike weg und kam nicht wieder zurück. Wer hat ihn gesehen?

Da die Polizei den 60-Jährigen bisher nicht auffinden konnte, wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit.

Haltet die Augen offen! Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Mario P. hat, kann sich bei dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Tel. 03496/4260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de wenden.

Darüber hinaus könnt Ihr auch einfach zu jeder anderen Dienststelle gehen.