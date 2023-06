Mann verließ seine Wohnung und kam nicht zurück: Wer hat den 75-Jährigen aus Mosel gesehen?

Der 75-jährige Rentner war mit seinem Fahrrad unterwegs. © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ der 75-Jährige gegen 14 Uhr seine Wohnung an der Dänkritzer Straße und fuhr mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Jegliche Suchmaßnahmen liefen bisher ins Leere. Der Vermisste könnte sich jedoch in einer hilflosen Lage befinden.

Der 75-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,76 Meter groß

kurze, dunkelblond-graue Haare

er trug eine graue Jeans und ein blau-weiß kariertes Hemd

Er ist mit einem blau-grünen Herrenfahrrad mit tiefem Einstieg unterwegs. Das Rad ist außerdem mit Rückspiegeln, einer großen schwarz-weiß gepunkteten Fahrradklingel und hinten mit einem schwarzen Hartschalenkoffer ausgestattet.

Ein Foto des 75-Jährigen findet Ihr unter: https://www.polizei.sachsen.de/de/98844.htm.