Er verschwand am Mittwoch spurlos auf dem Wannsee: 25-Jähriger tot aufgefunden

Die Feuerwehr barg den Toten, er wurde in ein Institut für Rechtsmedizin überstellt.

Traurige Nachrichten im Fall des nach einem Badeunfall auf dem Wannsee verschwundenen 25-Jährigen: Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Vermisste am Morgen leblos im Wasser treibend aufgefunden.

Berlin - Am vergangenen Mittwoch verschwand Vermisste auf dem Berliner Wannsee. Seither fehlt von dem 29-Jährigen jede Spur. Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem jungen Mann.

Nach einer erfolglosen Suchaktion von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, DLRG und Tauchern wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung.

Der 29-Jährige soll sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser in der Nähe des Tretboots befunden haben. Seither wird er vermisst .

Als sich das Boot etwa 150 bis 200 Meter vom Ufer entfernt - nahe dem Bootsverleih "Wannseeperle" - befand, fuhr ein Ausflugsschiff in unmittelbarer Nähe an diesem vorbei.

Der Vermisste war am 14. August gegen 16.45 Uhr im Beisein einer befreundeten Familie mit einem Tretboot auf dem Großen Wannsee unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei während der Bürozeiten unter der Rufnummer (030) 4664 - 473445 oder per Mail an Dir4K34@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürozeiten könnt Ihr Euch an die Telefonnummer (030) 4664 - 471011 wenden oder die Mail unter Dir4K1DD@polizei.berlin.de nutzen.