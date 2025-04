War es ein Verbrechen? Taucher suchen weiter nach Vermisster aus Noer

Noer - Nach dem Verschwinden einer Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei seit dem Vormittag erneut am Windebyer Noor bei Eckernförde nach der 43-Jährigen.

Nach dem Verschwinden einer Frau aus Noer sucht die Polizei am Donnerstag nun auch wasser- und uferseitig. © Markus Scholz/dpa

"Wir sind mit knapp 40 Einsatzkräften vor Ort", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Gesucht werde ufer- und wasserseitig. Neben Polizeitauchern und Hunden seien auch Schlauchboote im Einsatz.

Bereits am Freitag hatte die Polizei an dieser Stelle mit 20 Tauchern sowie Drohnen und einem Hubschrauber stundenlang nach der Frau gesucht. Sie war am 21. März zuletzt gesichert gesehen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens.

Am Dienstag hatten Einsatzkräfte bei einer erneuten Suchaktion an der Bundesstraße 76 bei Eckernförde auch Suchhunde eingesetzt. Die Tiere hatten die Beamten auch über die B76 geführt, weshalb der Verkehr dort kurzzeitig gestoppt werden musste.