Er verschwand aus seiner Wohneinrichtung: Vermisster Mann wieder da

Wie die zuständige Wohneinrichtung am Montag mitteilte, wurde der Vermisste Mann nach intensiver Suche bereits am Freitag am Rand eines Waldstücks in Nettgendorf in der Nähe von Treuenbrietzen aufgefunden. Aufgrund einer möglichen Unterkühlung wurde er zunächst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

"Wir sind beruhigt, froh und dankbar, dass unser Bewohner den Umständen entsprechend wohlbehalten zurück ist", sagte Alexandra Bürger, Leiterin des Senioren-Wohnparks und dankte allen Einsatzkräften und auch den Mitarbeitern "für ihre großartige Unterstützung."