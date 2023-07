Er verschwand vor 8 Jahren bei Gassi-Runde: Vermisster Teenager taucht plötzlich wieder auf

Rudy Farias IV (25) wurde acht Jahre nach seinem Verschwinden aufgefunden. Aufgrund seines schlechten Zustandes befindet er sich derzeit noch in einer Klinik. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Bella Ninos

2015 war Rudy zusammen mit seinen beiden Hunden in der Nähe seines Elternhauses spazieren gewesen. Doch nur die beiden Hunde kehrten damals von der Gassi-Runde zurück, der 17-Jährige dagegen war spurlos verschwunden.

Acht Jahre lang setzte seine Familie alles daran, Rudy wiederzufinden, und gab die Hoffnung nicht auf, dass er eines Tages wieder gefunden werden würde.

Am Samstag sollte ihr Durchhaltevermögen belohnt werden: Passanten hatten den heute 25-Jährigen vor einer Kirche in Houston entdeckt und den Notruf alarmiert, als der Mann nicht auf ihr Ansprechen reagierte.

Im Krankenhaus stellte man fest, dass Rudy in sehr schlechter Verfassung war: "Er hat Schnittwunden, Weichteiltumore, kleine Wunden und Schwellungen an den Fußsohlen, außerdem Prellungen, alte und neue Schnitte/Kratzer am Körper, altes, trockenes Blut am Kopf und an den Haaren", zählt Bella Ninos, eine Familienangehörige, in einem Facebook-Beitrag auf.