Er war auf dem Weg zur Arbeit verschwunden: 57-Jähriger aus Berlin wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde der Vermisste in der vergangenen Nacht wohlbehalten aufgefunden. Eine Nachbarin entdeckte den Mann nach ersten Erkenntnissen gegen 23.45 Uhr in der Nähe seiner Wohnung und informierte die Einsatzkräfte.

Die Beamten brachten ihn anschließend in die gemeinsame Wohnung zu seiner Frau.