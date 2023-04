28.04.2023 19:20 988 Er wurde seit Donnerstag vermisst: 49-jähriger Mann tot aufgefunden

Die Polizei Northeim sucht seit Donnerstag einen 49 Jahre alten Mann. Am Freitag wurde er von Anwohnern in Langenholtensen tot in einer Scheune entdeckt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Die Polizeiinspektion Northeim teilte am Freitagabend mit, dass der gesuchte Mann tot aufgefunden wurde. Einwohner aus Langenholtensen hätten demnach den leblosen Körper in einer Scheune entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen schließen die Ermittler ein Fremdverschulden oder Gewaltverbrechen aus. Die genauen Todesumstände werden noch ermittelt. Originalmeldung vom 27. April: Northeim - Die Polizei Northeim bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Mann aus Langenholtensen. Wer hat den vermissten 49-Jährigen gesehen? © Bildmontage: Polizeiinspektion Northeim Der 49-Jähriger wird seit dem heutigen Donnerstagmorgen vermisst. Die bisherige Suche blieb laut der Polizeiinspektion Northeim ohne Erfolg. Im Einsatz waren unter anderem Mantrailer des Bundesverbands Rettungshunde Ortsverband Südwestfalen und die Polizeihubschrauberstaffel der Zentralen Polizeidirektion.

Zur Bekleidung können derzeit leider noch keine Angaben gemacht werden. Der Vermisste wird jedoch im Bereich Langenholtensen vermutet. Wie die Polizeiinspektion Northeim am Freitag bekannt gab, würde besonders im Bereich Langenholtensen intensiv nach dem Mann gesucht werden. Von dem Mann gehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung aus, betonte die Pressestelle. Sollte der Vermisste gesichtet werden, informiert bitte die Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Northeim