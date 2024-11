Mädchen kehren nach Halloween-Runde nicht zurück, jetzt sind sie wieder da

Die drei Mädchen waren am heutigen Freitagnachmittag selbständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschriften zurückgekehrt.

Die Neunjährige sowie die 13-jährigen Geschwister hatten sich jeweils gegen 12 Uhr von ihren Wohnanschriften auf dem Sonnenberg auf den Weg gemacht, um anlässlich von Halloween in der Gegend Süßigkeiten zu sammeln.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die drei befreundeten Vermissten zusammen unterwegs waren.

Es ist möglich, dass sich die Kinder mittlerweile getrennt oder zusammen weiterhin im Ortsteil Sonnenberg, in der Chemnitzer Innenstadt oder auch im Ortsteil Morgenleite aufhalten.

Wer hat die drei Mädchen seit Donnerstagmittag gesehen? Wer weiß, wo sie sich derzeit aufhalten? Wem sind die Kinder in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, auf Bahnhöfen oder auch in Einkaufscentern und Geschäften aufgefallen?

Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.