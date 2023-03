Erleichterung in Leipzig: Vermisste 12-Jährige ist wieder da!

Update, 26. März, 7.15 Uhr: Wie die Polizei noch am späten Samstagabend mitteilte, wurde die vermisste 12-Jährige gegen 21.35 Uhr in Leipzig-Grünau aufgefunden. Aufgrund ihres "Zustandes" sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. "Die Ursache des Verschwindens ist persönlicher Natur", so ein Sprecher.