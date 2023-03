Erleichterung im Saalekreis: Vermisste 55-Jährige wurde gefunden

Update, 14. März, 12.15 Uhr: Wie die Polizei am Dienstagmorgen bekannt gab, befindet sich die Vermisste in einer medizinischen Einrichtung in Halle (Saale). Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Wettin-Löbejün - Die Polizei sucht nach einer vermissten 55-Jährigen aus Wettin-Löbejün im Saalekreis.