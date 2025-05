Es besteht akute Lebensgefahr: Wo ist Alexander T. aus Brandenburg?

Brandenburg an der Havel - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach Alexander T. (19) der seit Donnerstagnachmittag vermisst wird.

Der 19-Jährige ist dringend auf Medikamente angewiesen. © 123RF/foottoo, Polizeiinspektion Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde am Samstag mitteilte, wurde der 19-Jährige an besagtem Tag zuletzt gegen 15 Uhr in seiner betreuten Wohneinrichtung der Lafim Diakonie in Brandenburg an der Havel gesehen.

Demnach ist der junge Mann nach einer Operation dringend auf Medikamente angewiesen, die er nicht bei sich hat. Daher bestehe akute Lebensgefahr!

Alexander ist zudem geistig beeinträchtigt und auf medizinische Betreuung angewiesen. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,68 Meter groß

schlank

kindliches Erscheinungsbild

braune Haare, etwas länger

war bei seinem Verschwinden mit hellblauer Jeans, orangem T-Shirt und grauen Schuhen bekleidet

führt schwarze Kopfhörer mit sich

Da jeder Hinweis zählt, bitten die Ermittler darum, diese Meldung auch über soziale Netzwerke zu verbreiten!