Valeriia (9) spurlos verschwunden, Lehrerin verzweifelt: "Muss immer an die Eltern denken"

Polizei, Familie und Freunde suchen seit Montag die neunjährige Valeriia aus Döbeln. Am Dienstag waren sogar Polizeitaucher auf der Freiberger Mulde.

Döbeln - Ein ganzer Ort in Aufruhr: Polizei, Familie und Freunde suchen seit Montag die neunjährige Valeriia aus Döbeln. Am Dienstag waren sogar Polizeitaucher auf der Freiberger Mulde, weitere Beamte durchkämmten das Ufer. Ohne Erfolg. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus, will die Suche am Mittwoch fortsetzen.

Wo ist Valeriia? Das Mädchen (9) wird seit Montag vermisst. © Polizei Um 6.50 Uhr verließ das Kind einer ukrainischen Familie die Wohnung, um rund 450 Meter zum Busbahnhof zu laufen. 7.06 Uhr fuhr der Bus zur Grundschule "Am Holländer" ab - allerdings "ohne Valeriia, wie Befragungen des Fahrers und Videobilder ergaben", so Polizeisprecher Andrzej Rydzik (38). Das Mädchen erschien auch nicht zum Unterricht, doch die Schule meldete das Fehlen nicht.

Ein Fehler, denn erst als das Kind am Nachmittag nicht nach Hause kam, fiel das Verschwinden der Familie auf. Um 18.25 Uhr rief die verzweifelte Mutter (32) schließlich die Polizei, die sofort mit der intensiven Suche nach Valeriia begann. Erst zu Lande in der ganzen Stadt, am Dienstag auch auf und am Wasser.

Polizeisprecher Andrzej Rydzik (38) informierte den ganzen Tag über den Stand der Suche. © Ralph Kunz

Polizisten durchkämmten die Grünanlagen in Döbeln. Bisher ohne Erfolg. © Ralph Kunz

Valeriias Grundschule "Am Holländer" lässt die knapp 210 Schüler am Mittwoch psychologisch betreuen. © Ralph Kunz

Freunde der Familie druckten Flugblätter für die Suche und verteilen diese

Freunde der Familie druckten Flugblätter für die Suche und verteilten sie. Bürger gaben Hinweise, die bisher ins Leere liefen. Auch Valeriias Grundschulleiterin Luisa Greger (33) ist verzweifelt: "Mir geht es sehr schlecht. Ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren, muss aber immer an die Eltern denken." Am Mittwoch sollen Psychologen in die Grundschule kommen, die Lage erklären und die Schüler unterstützen. Vor Tagen soll im nahen Mochau ein Autofahrer versucht haben, ein Mädchen (8) mit einer Katze ins Auto zu locken. Die Polizei bestätigte eine Anzeige. Laut Kind fuhr der Mann einen dunklen Kombi mit grünen Felgen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Die Tauchergruppe der Polizei suchte auf der Freiberger Mulde und an Döbelner Teichen. © Ralph Kunz