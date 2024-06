Mädchen (9) auf Schulweg verschwunden! Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Döbeln - Große Suchaktion in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ): Seit Montagmorgen ist Valeriia (9) verschwunden . Die Polizei hat bisher keine Spur, hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen, auch ein Verbrechen kann demnach nicht ausgeschlossen werden.

Wo ist Valeriia (9) aus Döbeln? Das Mädchen verschwand auf dem Weg zur Schule. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Die Neunjährige machte sich laut Polizei am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule, die in der Bayerischen Straße liegt.

"Meist nutzt sie dazu den Bus der Linie C", so eine Polizeisprecherin. Ob sie den Bus auch am gestrigen Montag nutzte, ist bislang unklar.

Als das Mädchen am Nachmittag nicht aus der Schule zurückkam, meldeten Angehörige die Neunjährige als vermisst. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

In Döbeln kam dazu auch ein Suchhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz - erfolglos. Von Valeriia fehlt bisher jede Spur.

Beunruhigend: Wie weitere Ermittlungen ergaben, kam das Mädchen am Montagmorgen offenbar nicht in der Schule an. Laut Polizei nahm sie nicht am Unterricht teil.



Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilt, kann auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden. "Wir ermitteln in alle Richtungen", heißt es.