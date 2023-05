Frau aus Plauen verschwand bei einem Spaziergang: Vermissten-Suche endet tragisch

Bei der Suche am späten Montagabend wurde die Frau leblos gefunden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte wurde am späten Montagabend die Seniorin (80 Jahre alt) nahe der Dresdener Straße in Plauen leblos aufgefunden.

Laut Polizei gibt bislang keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung oder eine Straftat.