Frau belegt Yoga-Kurs auf den Bahamas und verschwindet dabei spurlos!

Bahamas - Um an einem Yoga-Kurs teilzunehmen, reiste Taylor Casey auf die Bahamas. Inzwischen fehlt von der 41-Jährigen jedoch jede Spur.

Zwei Tage, bevor die 41-Jährige verschwand , hatte sie ihrer Mutter noch Bilder vom Atlantik geschickt und dazu geschrieben: "Ich vermisse dich, Mom. Schau, ich bin am Strand."

Das Yoga-Zentrum auf Paradise Island nahe Nassau wurde 1967 gegründet. Jedes Jahr reisen Menschen aus der ganzen Welt an, um ihr Wissen über Yoga zu vertiefen.

Besucher können Zimmer mieten, aber auch in Zelten auf dem Gelände übernachten. Viele der Kurse finden direkt an dem malerischen Strand statt, an dem Taylor kurz vor ihrem Verschwinden Fotos gemacht hatte.