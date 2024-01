Für 19 Tage vermisst: 55-Jähriger in anderem Bundesland aufgetaucht

Laut den Beamten konnte er in Mecklenburg-Vorpommern aufgegriffen werden.

Wie die Polizei Göttingen am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde der 55 Jahre alte Mann wieder gesehen.

Bad Sachsa - Bereits seit Ende 2023 wird ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen vermisst . Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit.

Der Mann aus Bad Sachsa wird seit knapp zwei Wochen vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Göttingen

Der Mann wurde zuletzt am 30. Dezember an seiner Wohnanschrift in Bad Sachsa (Niedersachsen) gesehen, seitdem ist er verschwunden.

Da der 55-Jährige dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, suchen die Beamten händeringend nach dem Niedersachsen, teilte die Polizei Göttingen mit.

Nach einem ersten Hinweis geht die Polizei davon aus, dass er sich derzeit im Raum Halle aufhalten könnte.

Die Polizisten veröffentlichten nun ein Foto, mit welchem nach ihm gesucht wird.