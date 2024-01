Gehörloser und an Demenz Erkrankter wieder da: 71-Jähriger im Krankenhaus

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der Senior aufgefunden werden. Demnach haben Mitarbeiter eines Krankenhauses ihren Patienten auf dem Foto der Öffentlichkeitsfahndung wiedererkannt.

Berlin - Die Polizei sucht nach einem an Demenz erkrankten Mann aus Berlin-Lichtenberg .

Die Polizei hat die Suche nach dem vermissten 71-Jährigen aus Berlin-Lichtenberg erfolgreich beendet. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler am heutigen Dienstag mitteilten, verließ der gehörlose 71-Jährige bereits am 26. Dezember vergangen Jahres seine Wohnung.

Dem bisherigen Kenntnisstand nach wurde der Senior am darauffolgenden Tag noch einmal am S-Bahnhof Osdorfer Straße in Lichterfelde gesehen.

Der Polizei zufolge könnte er sich in einer medizinischen Notlage befinden.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: